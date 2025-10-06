Россия
17:13, 6 октября 2025Россия

В игровую московского ТРЦ не пустили восьмилетнего мальчика с ДЦП

Директор «ДоброФонда» Сухинина: В игровую ТРЦ «Рио» не пустили ребенка с ДЦП
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В игровую комнату торгово-развлекательного центра «Рио» в Москве не пустили восьмилетнего мальчика с детским церебральным параличом (ДЦП), передвигающегося при помощи ходунков. Об этом рассказала директор по развитию и связям с общественностью фонда социальных программ и проектов «ДоброФонд» Екатерина Сухинина в беседе с «360».

По ее словам, фонд решил разобраться в ситуации, так как многодетная семья мальчика входит в число подопечных организации. В результате выяснилось, сотрудники ТРЦ настаивали, чтобы отец мальчика носил его по игровой комнате на руках. «У этого мальчика проблема с ногами, но он учится ходить, ему важно перемещаться самому. Ребенок прекрасно понял, почему его не пустили. И итог этого семейного мероприятия — плачущий мальчик и другие дети», — заявила Сухинина.

Она добавила, что отец ребенка не обращался ни к руководству ТРЦ, ни в полицию. При этом, подчеркнула представитель фонда, правоохранители сами уже заинтересовались происшествием.

Ранее в Волгограде женщину, приехавшую в город на отдых с дочерью-инвалидом, выгнали из кафе, сославшись на болезнь девочки, страдающей аутизмом. Как рассказала мать подростка, сотрудница заведения заявила, что таким людям нужно находиться с врачами, и показала им средний палец.

