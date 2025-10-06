Baijiahao: Санкции против России нанесли сильный удар по экономике Канады

Канада ударила по своей собственной экономике, решив ввести санкции против России, испортив отношения не только с Москвой, но и с Китаем. Об этом сообщает китайский портал Baijiahao.

Канада одной из первых поддержала санкции против РФ, последовав примеру США, однако подражание Вашингтону привело к резкому ухудшению экономической ситуации в стране. Оттава недооценила зависимость от китайского рынка. Пекин ввел пошлины на множество канадских продуктов, включая горох, свинину и рапс, а освободившуюся нишу быстро заняли товары из России, которая тем самым неожиданно «отомстила» Канаде.

«Эта страна с обширной территорией, богатой природными ресурсами, должна была процветать. Однако сегодня будущее Канады окутано мраком и неопределенностью», — указано в сообщении.

Ранее премьер Канады Марк Карни призвал к скорейшему введению дополнительных санкций против России. «Нам следует как можно скорее приступить к этому, поскольку это действительно самый большой невоенный сдерживающий фактор», — сказал он.