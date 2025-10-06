Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
10:29, 6 октября 2025Спорт

В «Краснодаре» отреагировали на обвинения капитана команды в расизме

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг: Мы уверены в Эдуарде Сперцяне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отреагировал обвинения в адрес капитана команды Эдуарда Сперцяна в расизме. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер подчеркнул, что в клубе множество футболистов из разных стран. «Проявление расизма в таком окружении просто невозможно. Эдуард в клубе почти 15 лет, начиная еще с академии, и я очень хорошо знаю его как человека», — заявил Хашиг.

Гендиректор «Краснодара» добавил, что Сперцян был выбран капитаном, так как умеет объединять абсолютно разных людей. «Мы уверены в нем — и как в капитане, и как в человеке», — отметил Хашиг.

Сперцяна обвинил в расизме футболист грозненского «Ахмата» Усман Ндонг. По его словам, это произошло во время матча команд в 11-м туре РПЛ. В лиге пообещали разобраться в ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Стало известно о госпитализации Кашпировского

    Врача-гинеколога заподозрили в удалении матки у пациенток без необходимости

    В Польше захотели продлить арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    Кендалл Дженнер прошлась перед публикой в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России отреагировали на подготовку «спецтрибунала» против страны

    Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

    Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

    Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству

    Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости