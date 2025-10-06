В «Краснодаре» отреагировали на обвинения капитана команды в расизме

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг: Мы уверены в Эдуарде Сперцяне

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отреагировал обвинения в адрес капитана команды Эдуарда Сперцяна в расизме. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер подчеркнул, что в клубе множество футболистов из разных стран. «Проявление расизма в таком окружении просто невозможно. Эдуард в клубе почти 15 лет, начиная еще с академии, и я очень хорошо знаю его как человека», — заявил Хашиг.

Гендиректор «Краснодара» добавил, что Сперцян был выбран капитаном, так как умеет объединять абсолютно разных людей. «Мы уверены в нем — и как в капитане, и как в человеке», — отметил Хашиг.

Сперцяна обвинил в расизме футболист грозненского «Ахмата» Усман Ндонг. По его словам, это произошло во время матча команд в 11-м туре РПЛ. В лиге пообещали разобраться в ситуации.