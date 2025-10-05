В РПЛ высказались о возможном расизме капитана «Краснодара» в адрес игрока «Ахмата»

РПЛ заявил, что ситуация с возможным расизмом Сперцяна требует расследования

Российская премьер-лига (РПЛ) выпустила заявление по поводу возможного расизма со стороны капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в адрес игрока «Ахмата» Усмана Ндонга. Об этом сообщает «Чемпионат».

В лиге заявили, что подобные ситуации требуют тщательного расследования. «Запись об инциденте внесена в рапорт со слов представителей ФК "Ахмат" и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС», — отметили в РПЛ.

Встреча между «Ахматом» и «Краснодаром» прошла 4 октября и завершилась победой «горожан» со счетом 2:0. На 81-й минуте Сперцян, по словам Ндонга, оскорбил его на расовой почве. Арбитр удалил Ндонга с поля, а Сперцян получил желтую карточку за провокацию.

Если Сперцян будет признан виновным, ему грозит длительная дисквалификация. Ее срок может составить до 10 матчей.