В Кремле раскрыли детали о назначении нового главы региона России

Песков: Кремль обнародует указ о назначении нового главы Тверской области

Кремль обнародует указ о назначении нового главы Тверской области. Детали о кадровых перестановках в регионе России раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как уточнил Песков, того, кто станет временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области, определят в ближайшее время.

«Когда определят, будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем», — обозначил официальный представитель Кремля. Конкретные кандидатуры на этот пост он не назвал.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин досрочно освободил от должности губернатора Тверской области Игоря Руденю. Другим указом глава государства назначил Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.