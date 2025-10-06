В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

В Тюменской области до 3 миллионов рублей увеличили выплаты новобранцам СВО

В Тюменской области в полтора раза выросла единоразовая региональная выплата новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило правительство региона в Telegram.

Если раньше при заключении контракта с Минобороны выплачивалось 2,3 миллиона рублей, 400 тысяч из которых составляла ее федеральная часть, то теперь региональная выросла до 3 миллионов рублей. Таким образом, в сумме новобранцы будут единоразово получать 3,4 миллиона рублей.

Власти Тюменской области пояснили, что для получения выплаты контракт должен быть заключен через военкоматы региона с 7 октября по 30 ноября 2025 года. При этом место прописки и проживания значения не имеет.

Ранее новобранцам Воронежской области, заключившим контракты с Вооруженными силами России для службы в зоне СВО, увеличили региональную выплату в четыре раза. С 1 октября она составила 2,1 миллиона рублей вместо 505 тысяч рублей.