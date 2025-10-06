Россия
В России отреагировали на подготовку «спецтрибунала» против страны

Сенатор Карасин: Подготовка «спецтрибунала» мало интересует Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Европейская подготовительная работа над «спецтрибуналом» против России ведется уже давно, и она мало интересует страну, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Господин [генеральный секретарь Совета Европы Ален] Берсе, я думаю, неправ в том, что сейчас она ведется. Она началась уже сравнительно давно, ведется бурными темпами. Нас она мало интересует, потому что носит абсолютно бесцеремонный и наглый характер выдавливания России из всех возможных структур международной жизни. Поэтому, я думаю, мы к этому отнесемся спокойно, дав, естественно, уничижительную характеристику как самому господину, который возглавляет эту работу, так и всей работе, которая ведется», — сказал Карасин.

Он также отметил, что России не следует отвечать на подобные действия, чтобы не быть втянутыми в ненужную полемику.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе заявил о том, что ведется масштабная подготовительная работа над так называемым спецтрибуналом против России. По его словам, функционирование «спецтрибунала» потребует финансовой поддержки государств — членов Совета Европы. В то же время генсек уточнил, что назвать конкретные сроки запуска пока невозможно, поскольку этот процесс «не вполне в наших руках».

