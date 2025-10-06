Генсек Совета Европы рассказал о подготовке «спецтрибунала» против России

Генсек СЕ Берсе заявил об огромной работе над спецтрибуналом против РФ

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе заявил, что в данный момент ведется масштабная подготовительная работа над так называемым спецтрибуналом против России. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале. И мы сейчас пытаемся, и надеюсь, что вскоре это станет возможным, профинансировать этот первый шаг», — рассказал он.

При этом Берсе подчеркнул, что функционирование «спецтрибунала» потребует финансовой поддержки государств — членов Совета Европы. В то же время генсек уточнил, что назвать конкретные сроки запуска пока невозможно, поскольку этот процесс «не вполне в наших руках».

1 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о создании совместного с Советом Европы международного трибунала против России. «Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано», — подчеркнул он.