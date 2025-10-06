В России предложили увеличить оклад срочникам

Депутат Делягин предложил увеличить оклад срочникам в три раза

Зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил увеличить оклад солдатам, проходящим срочную службу, в три раза. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Даже с учетом планируемой в этом году индексации оклад для солдат и сержантов на срочной службе составит 2492 рубля. Этого явно недостаточно с учетом современных потребительских цен даже для покрытия минимальных потребностей», — пояснил он.

Депутат попросил главу Минобороны России Андрея Белоусова оценить идею повышения оклада срочникам до 7500 рублей или до доли в прожиточном минимуме трудоспособного населения. Парламентарий считает, что подобная мера укрепит престиж военной службы по призыву, а также покроет минимальные материальные потребности солдат-срочников.

