В России заработала уникальная античная винодельня

На территории винного дома «Фанагория» заработала античная винодельня
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Винный дом «Фанагория»

На территории винного дома «Фанагория» заработала уникальная античная винодельня. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители туристического комплекса.

Воссозданная античная винодельня стала частью нового туристического комплекса, с которого теперь начинается экскурсионный маршрут по территории «Фанагории». Входная группа получила название «Пропилеи», традиционно обозначающее главный или парадный вход.

Уникальность объекта состоит в том, что это единственная в России и в мире работающая античная винодельня. Проект курировали историки и археологи Государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория», расположенного у поселка Сенной Темрюкского района Краснодарского края. Инвестиции в проект составили около 50 миллионов рублей.

Основные элементы, из которых восстанавливали винодельню, найдены археологами при раскопках поселения времен Боспорского царства. Создаваемое вино в процессе прессования будет соприкасаться с теми камнями, которые уже использовались на работающей давильне примерно две тысячи лет назад.

«"Фанагория" дала вторую жизнь античной винодельне, обнаруженной на Таманском полуострове при строительстве автодороги в 2017 году. Наиболее интересным объектом раскопок стала винодавильня античного периода I–II вв. н.э. Теперь и у нас есть возможность воочию увидеть процесс виноделия таким, каким он был еще в Древней Греции», — подчеркнул руководитель Инженерно-технического центра Евгений Паль.

Отмечается, что в момент запуска винодельни был заложен и первый винтаж фанагорийского вина, который даст античной технологии новое вдохновение. Речь идет о розовом вине ограниченного тиража.

В сентябре в России вывели полезный антиоксидант из косточки винограда.

