В России заработала уникальная античная винодельня

На территории винного дома «Фанагория» заработала античная винодельня

На территории винного дома «Фанагория» заработала уникальная античная винодельня. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители туристического комплекса.

Воссозданная античная винодельня стала частью нового туристического комплекса, с которого теперь начинается экскурсионный маршрут по территории «Фанагории». Входная группа получила название «Пропилеи», традиционно обозначающее главный или парадный вход.

Уникальность объекта состоит в том, что это единственная в России и в мире работающая античная винодельня. Проект курировали историки и археологи Государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория», расположенного у поселка Сенной Темрюкского района Краснодарского края. Инвестиции в проект составили около 50 миллионов рублей.

Основные элементы, из которых восстанавливали винодельню, найдены археологами при раскопках поселения времен Боспорского царства. Создаваемое вино в процессе прессования будет соприкасаться с теми камнями, которые уже использовались на работающей давильне примерно две тысячи лет назад.

«"Фанагория" дала вторую жизнь античной винодельне, обнаруженной на Таманском полуострове при строительстве автодороги в 2017 году. Наиболее интересным объектом раскопок стала винодавильня античного периода I–II вв. н.э. Теперь и у нас есть возможность воочию увидеть процесс виноделия таким, каким он был еще в Древней Греции», — подчеркнул руководитель Инженерно-технического центра Евгений Паль.

Отмечается, что в момент запуска винодельни был заложен и первый винтаж фанагорийского вина, который даст античной технологии новое вдохновение. Речь идет о розовом вине ограниченного тиража.

