Политик Титов: В России вывели полезный антиоксидант из косточки винограда

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал, что в России вывели полезный антиоксидант из косточки винограда. Соответствующий материал публикует новостной агрегатор «СМИ2».

«[Российский производитель игристых и тихих вин] "Абрау-Дюрсо" сейчас занимается продуктом, который называется "ресвератрол". Это антиоксидант, который содержится в виноградной кожице и в косточке тоже. Мы сейчас проводим исследования в двух институтах, в Челябинске и в Новосибирске, по воздействию», — рассказал политик.

При этом он подчеркнул, что упомянутое вещество положительно влияет на психику и увеличивает эффективность борьбы с посттравматическими расстройствами на 30 процентов. Кроме того, спецпредставитель президента РФ уточнил, что некоторые компоненты, которые находятся в вине, улучшают здоровье.

Среди прочего, по словам Титова, ресвератрол усиливает иммунитет. «Сейчас исследуем противоожоговые свойства. И много разных таких потенциально положительных моментов. Сейчас мы собираемся делать несколько продуктов: воду с ресвератролом, косметику с ресвератролом, БАДы с ресвератролом», — заключил он.

