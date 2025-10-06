В российском регионе прокоментировали данные о химическом выбросе из-за атаки ВСУ

Во Владимирской области опровергли данные о химическом выбросе из-за атаки ВСУ

Информация о том, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятии в Дзержинске произошел химический выброс, не соответствует действительности. Об этом сообщило правительство Владимирской области в Telegram-канале.

«В инфополе зафиксированы фейки под публикациями владимирских тг-каналов. Одинаковые комментарии нагнетают панику, говорят о якобы химическом выбросе после удара по [территории завода имени] Свердлова в Дзержинске. Это ложь», — говорится в сообщении.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять официальной и проверенной информации. Никакого выброса на предприятии нет, подчеркнули в правительстве.

ВСУ атаковали Нижегородскую область в ночь на понедельник, 6 октября. Из-за падения обломков оказалась повреждена АЗС и жилые дома, пострадал один человек. Над регионом, по данным Минобороны, сбили 20 летательных аппаратов.