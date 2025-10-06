В российском регионе ввели новый сигнал тревоги

Новый спецсигнал тревоги «Авиационная опасность» ввели в Курской области

В Курской области ввели новый специальный сигнал тревоги — «Авиационная опасность» по согласованию с Министерством обороны РФ. Об этом сообщили в правительстве российского региона в Telegram-канале.

«Объявление этого сигнала будет производиться при появлении информации о возможной воздушной угрозе со стороны противника. Все экстренные службы при этом приводятся в полную готовность», — отметили в пресс-службе областного правительства.

В сообщении также указано, что в случае, если угроза удара подтвердится, на территории Курской области объявят другой сигнал — «Ракетная опасность». Оповещать граждан об «Авиационной опасности» будут так же, как и об опасности атаки БПЛА. Специальный звуковой сигнал включаться не будет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру в Курской области. В результате пострадали мужчина и женщина.