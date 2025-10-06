Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:47, 6 октября 2025Бывший СССР

Военкор предрек России взятие под контроль 25 километров границы

Коц: После освобождения Отрадного ВС РФ может взять под контроль 25 км. границы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После освобождения села Отрадное в Харьковской области Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) могут взять под контроль 25 километров границы. Такое заявление сделал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«(...) наступающей группировке удастся соединиться с приграничным плацдармом на Харьковщине в районе сел Пески и Тополи. В этом случае под контроль России перейдет более 25 километров границы», — написал он.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что село Отрадное находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. Он подчеркнул, что российские войска таким образом будут продолжать расширение контроля на восток.

6 октября в Министерстве обороны России сообщили, что армия России взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Операцию провели подразделения группировки войск «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Слова Путина в 12 раз увеличили интерес к стиху Пушкина

    В Москве стало сложнее продать квартиру

    Биржевая стоимость бензина в России достигла максимума

    Успенская вышла на связь после срочной операции

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости