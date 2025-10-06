Коц: После освобождения Отрадного ВС РФ может взять под контроль 25 км. границы

После освобождения села Отрадное в Харьковской области Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) могут взять под контроль 25 километров границы. Такое заявление сделал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«(...) наступающей группировке удастся соединиться с приграничным плацдармом на Харьковщине в районе сел Пески и Тополи. В этом случае под контроль России перейдет более 25 километров границы», — написал он.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что село Отрадное находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. Он подчеркнул, что российские войска таким образом будут продолжать расширение контроля на восток.

6 октября в Министерстве обороны России сообщили, что армия России взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Операцию провели подразделения группировки войск «Север».