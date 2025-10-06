Ценности
Возлюбленная Павла Дурова удивила подписчиков своей диетой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Vavia’s

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова удивила подписчиков своей диетой. Соответствующие комментарии появились в ее Telegram-канале.

В конце сентября инфлюэнсер сломала стопу, когда спускалась по лестнице и пропустила одну ступеньку. По словам блогерши, за шесть дней врачи не увидели улучшений в переломе на ее рентген-снимках, поэтому она решила придерживаться определенного плана питания.

Выяснилось, что Вавилова ест только творог и костный бульон. «Сейчас мой рацион: чистый кальций (творог) и чистый коллаген (костный бульон). Продолжаю вести активный образ жизни, но стараюсь не наступать на сломанную стопу, пользуюсь костылями и второй ногой», — рассказала она.

Комментаторы неоднозначно отнеслись к диете девушки, о чем написали под постом. «Кости могут повреждаться из-за тренировок на голодный желудок», «Нужно есть все для быстрого восстановления», «Кто посоветовал тебе такую диету?», «Необходимо более разнообразное питание», — высказывались они.

Ранее Дуров подарил возлюбленной на ее 25-летие эксклюзивного NFT-лягушонка. Уточнялось, что стоимость подарка — 52,5 тысячи долларов США (более 4 миллионов рублей).

    Все новости