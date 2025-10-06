Замдиректора российской ТЭЦ обокрал жильцов на миллионы рублей через майнеров

Замдиректора омской ТЭЦ помог майнерам не платить ₽12 млн за свет, его задержали

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему с майнинг-фермами, которые были подключены к электросетям Омска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год четверо мужчин договорились на подключение майнингового оборудования к сети через управленца «ТЭЦ-4». Они передали сотруднику больше полумиллиона рублей, а взамен получили бесперебойный доступ к электричеству, оперативный ремонт сетей и сокрытие своего преступления.

Сейчас им в зависимости от роли вменяют статьи 204 («Коммерческий подкуп») и 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенный организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Как уточняет Telegram-канал Mash, речь идет о заместителе директора омской ТЭЦ. С его разрешения майнинг-фермы появились у обычной многоэтажки, а за расход света пришлось платить местным жителям. За год работы злоумышленников жильцы потеряли 12 миллионов рублей.

