Politico: Зеленский стал запугивать политических оппонентов ради переизбрания

Президент Украины Владимир Зеленский развернул кампанию по преследованию и запугиванию своих политических противников, несмотря на его прошлые заявление в прессе о том, что он готов покинуть свой пост и не будет переизбираться на второй срок. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинских чиновников.

Западные журналисты обратили внимание на то, что Зеленский неоднократно публично с определенной долей драматизма говорил западным СМИ о готовности уйти в отставку, чтобы снять с себя всякие обвинения в удержании власти, однако «украинцы не готовы принять его слова за чистую монету».

Как пояснили двое депутатов правящей партии «Слуга народа» на условиях анонимности, нынешний глава Украины был достаточно оптимистичен в отношении своих перспектив переизбрания. По их словам, политик обрушился с критикой на оппонентов и начал упрекать парламентариев, общественников и журналистов в том, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров.

Офис Зеленского использует тактику, которая заключается в возбуждении уголовных дел против инакомыслящих, отметил бывший украинский министр, пожелав остаться неназванным.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в критическом положении из-за утраты интереса Запада к Украине.