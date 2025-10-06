Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:17, 6 октября 2025Бывший СССР

Зеленский начал запугивать противников ради одной цели

Politico: Зеленский стал запугивать политических оппонентов ради переизбрания
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский развернул кампанию по преследованию и запугиванию своих политических противников, несмотря на его прошлые заявление в прессе о том, что он готов покинуть свой пост и не будет переизбираться на второй срок. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинских чиновников.

Западные журналисты обратили внимание на то, что Зеленский неоднократно публично с определенной долей драматизма говорил западным СМИ о готовности уйти в отставку, чтобы снять с себя всякие обвинения в удержании власти, однако «украинцы не готовы принять его слова за чистую монету».

Как пояснили двое депутатов правящей партии «Слуга народа» на условиях анонимности, нынешний глава Украины был достаточно оптимистичен в отношении своих перспектив переизбрания. По их словам, политик обрушился с критикой на оппонентов и начал упрекать парламентариев, общественников и журналистов в том, что они не смогли создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров.

Материалы по теме:
«Запад способен силой поменять власть» На Украине вспыхнули протесты. Что там творится прямо сейчас и чем это угрожает Зеленскому?
«Запад способен силой поменять власть»На Украине вспыхнули протесты. Что там творится прямо сейчас и чем это угрожает Зеленскому?
24 июля 2025
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева» Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева»Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
Сегодня

Офис Зеленского использует тактику, которая заключается в возбуждении уголовных дел против инакомыслящих, отметил бывший украинский министр, пожелав остаться неназванным.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в критическом положении из-за утраты интереса Запада к Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала виновных в начале СВО

    Названы два самых популярных секс-фетиша

    Стало известно о судьбе элитного подразделения ВСУ

    Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

    В Китае рассказали о неожиданной мести России Канаде

    В Одесской области сообщили о прилете по промышленному объекту

    Фон дер Ляйен почувствовала дискомфорт

    Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

    Зеленский начал запугивать противников ради одной цели

    Союзник России собрался провести деноминацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости