Женщина пожаловалась на нежелание мужа заниматься сексом и получила жесткий совет

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине, обеспокоенной нежеланием мужа заниматься с ней сексом. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что муж, с которым она прожила в браке 20 лет, перестал испытывать к ней сексуальное влечение. Причиной этого она называет свою склонность к полноте. «Хотя он и считает меня красивой, его не привлекают крупные женщины, поэтому его не привлекает мое тело. У нас уже много лет не было секса», — пожаловалась она.

Женщина добавила, что ей больно быть отвергнутой собственным мужем, и уточнила, что она пыталась рассказать ему о своих чувствах. Однако супруг лишь сказал, что она может спать с другими мужчинами, если не будет сообщать ему об этом.

В ответ на письмо Стоя заявила, что автор письма имеет право хотеть, чтобы партнер ценил ее и находил сексуально привлекательной независимо от того, сколько она весит. Однако, по мнению специалистки, ей надо решить, насколько она готова потакать предпочтениям супруга и согласна ли она худеть ради того, чтобы вернуть секс.

Также Стоя посоветовала женщине задаться вопросом, не является ли то, что она не очень хорошо относится к собственной внешности, осложняющим ситуацию фактором. Любой дискомфорт, связанный с образом тела, как правило, отражается на сексуальной сфере жизни и может отпугивать партнера.

«Существует огромная разница между физическими изменениями для себя и для других людей, поэтому, если вы пойдете по этому пути, постарайтесь сосредоточиться на том, чтобы чувствовать себя счастливой в своем теле, и посмотрите, изменит ли это что-нибудь в реакции вашего мужа», — подытожила секс-колумнистка.

