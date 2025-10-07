Из жизни
09:17, 7 октября 2025

25-летняя девушка раскрыла необычную причину выбора бойфренда старше ее на 15 лет

Юлия Юткина

Фото: Elena Chevalier / Shutterstock / Fotodom

25-летняя жительница США по имени Гита раскрыла особенности отношений с 40-летним бойфрендом Чаком. Об этом она рассказала YouTube-каналу Love Don’t Judge.

По словам Гиты, она впервые увидела Чака в приложении для знакомств. Девушка объяснила, что намеренно искала мужчин постарше. «Он был очень красив, — подчеркнула она. — Но первым, что меня зацепило, точно была борода».

Чак признался, что поначалу считал Гиту мошенницей, не мог поверить, что девушке может понравиться мужчина, который старше ее на 15 лет. Однако после нескольких встреч Чак убедился в честных намерениях Гиты. Они сошлись на любви к животным, спорту и волонтерской деятельности.

Гита — индианка. По словам Чака, если бы не это, люди бы точно считали их отцом и дочерью. При этом девушка заметила, что бойфренд не относится к ней как к ребенку, а заботится о ней именно как о партнерше. «Он нежный, заботливый и терпеливый», — сказала она. Пара призналась, что неоднократно сталкивалась с осуждением, но предпочитает его просто игнорировать.

Ранее сообщалось, что 31-летняя жительница Великобритании назвала отношения с большой разницей в возрасте лучшим, что было в ее жизни. По словам женщины, чтобы их сохранить, она заставляет бойфренда звать ее на свидания три раза в неделю.

