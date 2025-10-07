Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:01, 7 октября 2025Силовые структуры

Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался уголовник-иностранец

По делу миллиардера Сулейманова арестовали Батырасханова и украинца Зейкана
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Денис Зейкан

Денис Зейкан. Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Басманный суд Москвы заключил под стражу двух предполагаемых подельников миллиардера Ибрагима Сулейманова, подозреваемого в заказных расправах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

В СИЗО на два месяца отправили Дениса Зейкана и Ахмеда Батырасханова. Им обоим предъявлено обвинение в покушении на расправу.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Денис Зейкан — уроженец Закарпатской области и гражданин Украины. Долгое время он проживал в России под именем Василия Губаля, был осужден за разбой в 2015 году, а после освобождения уехал на родину и сменил имя.

Всего по делу Сулейманова уже арестовали четверых возможных сообщников. Сам миллиардер давно подозревался в организации расправ над своими противниками, но свидетеля смогли найти только в этом году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

    Раскрыта связанная с Украиной засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

    Балтфлот отработал оборону против десанта НАТО

    Первый чиновник-ветеран СВО в регионе России покинул должность спустя год работы

    Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался уголовник-иностранец

    Два банка в России утратили статус системно значимых

    Госдума поздравила Путина с днем рождения

    Украинцы начали готовить на кострах из-за многодневных отключений света и газа

    В России предрекли встречу Алиева и Путина

    В Госдуме жестокость детей связали с дорогими билетами в театр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости