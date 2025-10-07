Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался уголовник-иностранец

По делу миллиардера Сулейманова арестовали Батырасханова и украинца Зейкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу двух предполагаемых подельников миллиардера Ибрагима Сулейманова, подозреваемого в заказных расправах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

В СИЗО на два месяца отправили Дениса Зейкана и Ахмеда Батырасханова. Им обоим предъявлено обвинение в покушении на расправу.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Денис Зейкан — уроженец Закарпатской области и гражданин Украины. Долгое время он проживал в России под именем Василия Губаля, был осужден за разбой в 2015 году, а после освобождения уехал на родину и сменил имя.

Всего по делу Сулейманова уже арестовали четверых возможных сообщников. Сам миллиардер давно подозревался в организации расправ над своими противниками, но свидетеля смогли найти только в этом году.

