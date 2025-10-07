Богатые москвичи резко расхотели покупать один тип жилья

NF Group: Спрос на элитные загородные дома в Москве и области упал на 41 %

Богатые москвичи резко расхотели покупать загородные дома в столице и области — количество сделок с этим типом жилья за три квартала 2025 года упало на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Об этом рассказала директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева, пишет РИА Новости.

По словам специалистки, такая динамика является последствием рекордного спроса в прошлом году на фоне очень низких темпов вывода на рынок новых объектов. При этом год к году предложение в сегменте элитных коттеджей выросло на 52 процента, до 693 лотов.

Низкий интерес к загородной недвижимости Алексеева объясняет тем, что потенциальные покупатели хранят сбережения на депозитах. «Со снижением ключевой ставки и процентов по вкладам депозиты будут закрываться, а изъятые оттуда деньги вкладываться в покупку недвижимости, как один из самых надежных активов», — спрогнозировала эксперт.

Ранее жителей Москвы предупредили о подорожании вторичных квартир. Этот тип жилья, по прогнозам специалистов, может вырасти в цене на 5 процентов в ноябре-декабре 2025 года.

