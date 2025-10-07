Бывшая помощница Байдена рассказала о реакции на получение российского гражданства

Рид о реакции на получение гражданства России: Я даже поплакала немного

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид плакала, когда узнала о получении российского гражданства. О своей реакции она рассказала в интервью специальному корреспонденту «Царьграда» Дарье Ющенко.

«Я была просто в шоке, я вскочила. И один из моих очень близких друзей сказал: "Наконец-то гражданство, поздравляю". Я была просто вне себя от радости. Я даже поплакала немного», — сказала она.

Рид рассказала, что не планировала жить в России, но осталась из-за риска сесть в тюрьму в США. Чтобы этого избежать, она подала на политическое убежище.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Рид 22 сентября. Решение было принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

Тогда Рид прокомментировала решение российского президента словами: «Быть гражданкой России для меня — огромная честь».