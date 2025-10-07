Бывший замдиректора российской верфи пойдет под суд за хищение на гособоронзаказе

В Калининграде осудят экс-замдиректора «Янтаря» за хищение на госзаказе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2016 году между государственным заказчиком и АО «ПСЗ "Янтарь"» был заключен многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Контроль за исполнением возлагался на бывшего заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика.

В 2021 году Носик и гражданин Вячеслав Курмыза подготовили заведомо ложные документы о стоимости продукции. Таким образом, они похитили свыше 14 миллионов рублей. В результате не были выполнены условия контракта и причинен ущерб Министерству обороны России в крупном объеме.

Они обвиняются по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По делу изъяты документы, допрошены свидетели и проведены очные ставки, а также получены результаты судебных экспертиз. Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

