Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:13, 7 октября 2025Ценности

Эмилия Кларк посетила Неделю моды в наряде с карманами для груди

Актриса Эмилия Кларк посетила Неделю моды в Париже в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pip Bourdillon

Британская актриса театра, кино и телевидения Эмилия Кларк посетила Неделю моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого журнала Vogue.

38-летняя звезда «Игры престолов» предстала на размещенных кадрах в ажурных колготках и полупрозрачной юбке с серым верхом. Кроме того, она позировала перед камерой в белых остроносых туфлях и лонгсливе с карманами для груди. При этом образ знаменитости был дополнен легким макияжем и гладкой прической.

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешнего вида актрисы в комментариях под публикацией. «Она мне очень нравится, но наряд ужасен», «Этот наряд — большой провал», «Она такая красивая женщина, но наряд этого не отражает», «Боже, как красиво», «Наша королева», «Вообще мне нравится, что наряд выполнен в вязаной технике, но эти карманы...», — рассуждали они.

В мае сообщалось, что коллега Эмилии Кларк по упомянутому сериалу, британская актриса Софи Тернер показала откровенное фото с девичника.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

    Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

    Российский министр ушел от ответа на вопрос о налоге на тунеядство

    Эмилия Кларк посетила Неделю моды в наряде с карманами для груди

    Стало известно о смерти 14-летней школьницы в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости