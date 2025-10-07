Мир
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Президент Турции Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения в ходе их телефонного разговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Во время переговоров наш президент поздравил президента России Путина с днем рождения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, а также другие региональные вопросы, в том числе двусторонние отношения России и Турции.

Ранее президента России поздравил с днем рождения премьер-министр Индии Нарендра Моди. Индийский премьер передал Путину наилучшие пожелания. В частности, он пожелал президенту России здоровья и успехов во всех его начинаниях.

