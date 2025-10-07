Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 7 октября 2025Мир

Премьер Индии поздравил Путина с днем рождения

Премьер Индии Моди поздравил Путина с днем рождения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, индийский премьер передал Путину наилучшие пожелания. В частности, он пожелал президенту России здоровья и успехов во всех его начинаниях. В ходе разговора Моди также подтвердил свою приверженность дальнейшему углублению связей между двумя странами.

Путин, в свою очередь, проинформировал премьер-министра Индии о последних событиях, связанных с конфликтом на Украине. Моди выразил благодарность за переданную информацию и заверил, что Индия поддерживает мирное урегулирование конфликта.

17 сентября Путин и Моди в ходе телефонного разговора обсудили подготовку визита российского лидера в Индию. Путин также поздравил индийского премьера с 75-летним юбилеем и подчеркнул, что сотрудничество двух стран строится на доверии и дружбе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная зона поражения американских «Томагавков» в России. В нее попадают почти 2000 объектов

    «Калашников» закрыл контракт по выпуску «Стены» против агрессивно настроенных групп

    Российский регион остался полностью без света после удара ВСУ

    Дачникам раскрыли секрет «бомбического» чеснока

    Врач рассказал о способе оздоровления по принципу «шесть-шесть-шесть»

    ФАС России решила проверить рост цен на бензин в трех регионах

    Раскрыты самые необычные полученные Путиным подарки на день рождения

    Премьер Индии поздравил Путина с днем рождения

    Стало известно об активизации ВСУ на границе с Курской областью

    Назван способ снизить риск инфаркта и инсульта в зрелом возрасте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости