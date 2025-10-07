Премьер Индии поздравил Путина с днем рождения

Премьер Индии Моди поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, индийский премьер передал Путину наилучшие пожелания. В частности, он пожелал президенту России здоровья и успехов во всех его начинаниях. В ходе разговора Моди также подтвердил свою приверженность дальнейшему углублению связей между двумя странами.

Путин, в свою очередь, проинформировал премьер-министра Индии о последних событиях, связанных с конфликтом на Украине. Моди выразил благодарность за переданную информацию и заверил, что Индия поддерживает мирное урегулирование конфликта.

17 сентября Путин и Моди в ходе телефонного разговора обсудили подготовку визита российского лидера в Индию. Путин также поздравил индийского премьера с 75-летним юбилеем и подчеркнул, что сотрудничество двух стран строится на доверии и дружбе.