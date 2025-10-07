Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 7 октября 2025Мир

Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о роли Польши и Прибалтики в СВО

Депутат Эстонии Кросс оскорбил Меркель за слова о роли Польши и Прибалтики в СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Эстонский депутат Ээрик-Нийлес Кросс оскорбил бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее слова о вине Польши и Прибалтики в специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

«Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло», — заявил Кросс.

По его мнению, Меркель не признает «ошибки» своей политики, которая предполагала важность ведения диалога с Россией.

Ранее Меркель обвинила в начале боевых действий на Украине Польшу и страны Прибалтики, которые якобы в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом и Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

    В МИД РФ заявили о тоске западных дипломатов по общению с Россией

    На Украине во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный

    Стало известно о нехватке расчетов ПВО в Чернигове

    Трампа обвинили в обострении отношений с Россией

    В Афганистане произошло мощное землетрясение

    На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

    Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о роли Польши и Прибалтики в СВО

    В Германии студент высказался о Путине и разозлил публику

    Подтвердившего участие в бое UFC у Белого дома Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости