Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о роли Польши и Прибалтики в СВО

Эстонский депутат Ээрик-Нийлес Кросс оскорбил бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее слова о вине Польши и Прибалтики в специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

«Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло», — заявил Кросс.

По его мнению, Меркель не признает «ошибки» своей политики, которая предполагала важность ведения диалога с Россией.

Ранее Меркель обвинила в начале боевых действий на Украине Польшу и страны Прибалтики, которые якобы в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом и Россией.