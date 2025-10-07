Глава МИД Венгрии обвинил Украину в попытке вмешаться в выборы

Сийярто: Украина пытается повлиять на результаты выборов в Венгрии

Украина пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, поскольку при нынешнем правительстве Будапешта страна не поддержит ее вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Украина крайне заинтересована в том, чтобы повлиять на результаты выборов в Венгрии в следующем году, и очевидно, что она пытается отстаивать свои интересы через партию "Тиса"», — сказал глава МИД Венгрии.

Венгерский министр предупредил, что если в стране появится «марионеточное правительство, послушное Брюсселю», то это откроет Украине путь в ЕС. По его словам, в этом случае средства венгерских налогоплательщиков будут направлены на нужды Киева, а сама Венгрия рискует стать «воротами для украинской мафии».

Ранее Сийярто ответил на утверждение президента Украины Владимира Зеленского, что Киев интегрируется в Европейский союз, несмотря на позицию Будапешта. Он напомнил политику, что такое решение может быть принято только единогласно всеми членами сообщества, а Венгрия выступает против.