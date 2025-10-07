Россия
Госдума поздравила Путина с днем рождения

Государственная Дума поздравила президента Путина с днем рождения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Государственная Дума поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Нам с вами повезло. Во главе Российской Федерации сильный президент. Сегодня у Владимира Владимировича день рождения. Давайте его поздравим!», — обратился в депутатам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что все те вызовы, с которыми сталкивается Россия, может преодолеть только страна, во главе которой стоит сильный лидер, поддерживаемый обществом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин в свой день рождения во вторник, 7 октября, проведет заседание Совета Безопасности и телефонные переговоры. Песков также пообещал проинформировать о ходе работы президента.

