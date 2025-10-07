Госдума приняла закон о результатах школьных олимпиад для решивших уйти на СВО россиян

Госдума продлила для участников СВО срок действия результатов школьных олимпиад

Госдума продлила срок действия результатов школьных олимпиад для решивших уйти в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине россиян. Депутаты приняли закон во втором и третьем чтениях.

На сегодняшний день срок действия результатов конкурсного тестирования составляет четыре года. В течение этого периода победители имеют право без вступительных экзаменов поступить в вузы по программам бакалавриата и специалитета по направлениям, соответствующим профилю олимпиады.

Нововведения позволят исключить период участия в специальной военной операции из этого срока. «Мера будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы», — пояснил председатель Думы Вячеслав Володин.

Ранее президент России Владимир Путин продлил для участников СВО срок действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).