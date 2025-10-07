Кадыров обратился к россиянам в день рождения Путина

Глава Чечни Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Свой пост в Telegram политик сопроводил видео с архивными кадрами.

В ролике запечатлены моменты разных лет президентства Путина, начиная с инаугурации на первом сроке. Многие эпизоды связаны с Чеченской республикой, в том числе с ее первым главой Ахматом-Хаджи Кадыровым.

Обращаясь к россиянам, чеченский лидер назвал день рождения главы государства особым днем для всей страны. «Это человек, который прочно связал свою жизнь с нашей великой державой и стал неотъемлемой частью ее современной истории», — написал он, добавив, что «его стратегическое мышление, мудрость и способность принимать судьбоносные решения легли в основу сегодняшней стабильности и побед».

Кадыров назвал Путина олицетворением самой России. По его словам, именно президенту удалось вернуть уважение к российскому флагу и возродить веру граждан в государство.

Глава Чечни также напомнил, что Путин поддержал его отца в деле восстановления порядка в республике, протянув руку помощи ее жителям. «Благодаря этой решимости и доверию сегодня республика живет, развивается и гордится тем, что является прочной, неотъемлемой частью великой России», — констатировал он.

Ранее Путина поздравил с 73-летием глава Северной Кореи Ким Чен Ын. По его словам, между Россией и КНДР развилась «вечная дружба». Кроме того, политик выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество.