Контрабандист радиационного источника получил в России наказание

В Челябинске суд вынес приговор за попытку контрабанды радиационного источника

В Челябинске суд приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 100 тысяч фигуранта за попытку контрабанды радиационного источника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям о контрабанде, незаконном хранении, использовании, передаче ядерных материалов или радиоактивных веществ.

Установлено, что в ноябре 2024 года мужчина решил отправить в одну из стран Центральной Азии радиационный источник, который использовался для проверки работы и стабильности установок военного назначения. Он оформил груз через транспортную компанию, однако вскоре был задержан. Документов на вывоз у него не было.

