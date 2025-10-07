Конюхов предложил Билану поехать к пингвинам

Путешественник Конюхов пригласил Диму Билана в экспедицию к пингвинам

Российский певец Дима Билан летел на концерт и встретил в самолете путешественника Федора Конюхова. Об этом сообщает Super.ru в Telegram.

На видео певец стоит рядом с путешественником, обнимает его и пожимает руку. Отмечается, что Конюхов предложил исполнителю отправиться в экспедицию к пингвинам. «Вот так просто: летишь на концерт — а можешь улететь на край света», — сказал Билан.

Ранее Диму Билана заподозрили в новом романе, после того как он опубликовал фото с неизвестной девушкой. Исполнитель поделился кадром, где обнимает девушку, лица которой не видно.