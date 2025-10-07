Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:01, 7 октября 2025Культура

Конюхов предложил Билану поехать к пингвинам

Путешественник Конюхов пригласил Диму Билана в экспедицию к пингвинам
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Российский певец Дима Билан летел на концерт и встретил в самолете путешественника Федора Конюхова. Об этом сообщает Super.ru в Telegram.

На видео певец стоит рядом с путешественником, обнимает его и пожимает руку. Отмечается, что Конюхов предложил исполнителю отправиться в экспедицию к пингвинам. «Вот так просто: летишь на концерт — а можешь улететь на край света», — сказал Билан.

Ранее Диму Билана заподозрили в новом романе, после того как он опубликовал фото с неизвестной девушкой. Исполнитель поделился кадром, где обнимает девушку, лица которой не видно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Россиянин пообщался с СБУ и получил десять лет колонии

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Российский штурмовик решил вернуться на СВО после ранения для эвакуации солдат с поля боя

    Россиянам напомнили о порядке получения 13-й зарплаты

    Россияне лишились дня отпуска в Турции по вине авиакомпании

    Пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

    Конюхов предложил Билану поехать к пингвинам

    Японскую угрозу для США оценили

    В правительстве попросили не ждать всеобщего перехода на четырехдневку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости