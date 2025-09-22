Билана заподозрили в романе из-за публикации в соцсети

Певца Диму Билана заподозрили в новом романе из-за фото в соцсети

Российского певца Диму Билана заподозрили в новом романе после того, как он опубликовал фото с неизвестной девушкой. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель поделился кадром, где обнимает девушку, лица которой не видно. «Случайность или продолжение истории? Пусть останется тайной. Пока», — подписал он публикацию.

Некоторые пользователи сети предположили, что таким образом певец намекнул на то, что вступил в отношения. «Очень надеюсь, что это не клип и Дима счастлив», — высказалась одна из подписчиц. «С одной стороны, сердце разбито от ревности, с другой — радость за такого человека, как вы», — добавила другая.

При этом, по мнению других пользователей сети, фотографии были сделаны во время съемок нового клипа. «Показать девушку/довести интернет до атанической паники», — позже у себя в сторис прокомментировал ситуацию Билан (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи объявили о расставании.