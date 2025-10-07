Силовые структуры
07:50, 7 октября 2025Силовые структуры

Полицейские раскрыли секрет преступлений криминального дуэта домушников в жилищах россиян

В Ставрополе воры-домушники пойдут под суд за кражу имущества на 13 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Ставрополе криминальный дуэт домушников предстанет перед судом за кражу имущества россиян на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Фигуранты — мужчины из Кисловодска и Пятигорска. Они обвиняются в шести эпизодах хищений. Все материалы направлены в суд.

По данным полиции, злоумышленники вычисляли состоятельных россиян в социальных сетях, а потом проникали в их жилища. Они взламывали двери отмычками. Затем они похищали ювелирные изделия, деньги, дорогую бытовую технику и другие ценности.

Отмечается, что фигуранты соблюдали конспирацию. Они использовали маски, перчатки и машины с подложными номерами. Кроме того, для общения у них были рации. Злоумышленники орудовали в городе в течение трех лет. Сейчас установлена их причастность к 13 кражам. Расследование еще семи преступлений продолжается.

Криминальный дуэт задержали 5 ноября 2024 года. Тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что общая сумма ущерба составила 67 миллионов рублей.

    Все новости