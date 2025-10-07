Крокодил укусил рыбака за ногу и утащил в воду

В лесу Сундарбан, Бангладеш, останки жертвы крокодила нашли в воде через семь часов после нападения. Об этом сообщает новостной портал Bdnews24.com.

32-летний Субрата Модал отправился в мангровый лес с четырьмя рыбаками. Они потратили день на ловлю крабов и решили вернуться в родную деревню через канал. В воде на Модала и напал крокодил. Он укусил мужчину за ногу и утащил в воду. Товарищи ничем не смогли помочь рыбаку.

Вернувшиеся рыбаки тут же рассказали обо всем в деревне. Начались поиски Модала. Когда деревенские жители проходили мимо канала, они заметили того самого крокодила с мужчиной в пасти. Хищник стремительно скрылся на глубине, поэтому они ничего не успели сделать.

Спустя час крокодил наконец отпустил Модала. Тот ненадолго всплыл, а потом пошел ко дну. В этот момент его и вытащили на сушу. Мужчина уже не дышал. После произошедшего местные власти пообещали выплатить семье Модала 300 тысяч така (199 тысяч рублей).

