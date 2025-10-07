Культура
Культовый режиссер описал современное кино фразой «тонет в посредственности»

Ридли Скотт заявил, что пересматривает свои фильмы вместо плохого нового кино
Ольга Коровина

Фото: David Swanson / Reuters

Культовый британский режиссер и продюсер Ридли Скотт назвал современное кино посредственным. Его цитирует Deadline.

Создатель «Гладиатора» и «Чужого» подчеркнул, что по всему миру создают миллионы новых фильмов, но большая их часть — низкого качества. По его словам, многие проекты спасает только компьютерная графика, потому что в них не вложили ничего достойного на этапе написания сценария.

«Кинематограф тонет в посредственности. Это ужасно, но я стал пересматривать собственные фильмы, и они весьма хороши. Они не устарели», — заявил Скотт.

Режиссер сообщил, что на днях посмотрел фильм «Черный ястреб», вышедший в 2001 году, и остался доволен своим творением. «Но я думаю, что однажды появится какой-нибудь хороший фильм, и я почувствую облегчение от того, что кто-то способен снять хорошее кино», — добавил Скотт.

Ранее сообщалось, что фильм Ридли Скотта «Гладиатор 2» собрал 87 миллионов долларов в международном прокате в первый уикенд. Такой показатель оказался рекордным для студии Paramount Pictures, а также для режиссера картины. Бюджет второй части эпоса составил более 250 миллионов долларов.

