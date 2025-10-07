Любитель животных узнал правду о привычках одного из них и перестал с ним контактировать

Пользователь Reddit с ником ButtersHound рассказал о том, как оказался в неприятном положении по вине жирафа из местного зоопарка. По его словам, с животным по кличке Кэлвин у него сложились дружеские отношения.

«Я постоянно вижу его в зоопарке, когда вожу туда детей. Можно кормить его салатом, он будет просовывать голову через забор, его можно гладить. Мне кажется, у нас особая связь и я ему очень нравлюсь. Мы как бы тремся головами, он лижет мне волосы. Мне всегда казалось, что это так круто, и моим детям это нравится», — написал автор.

Однако в один из таких визитов прямо во время ритуала с облизыванием волос мужчина заметил неодобрительный взгляд одного из сотрудников зоопарка. На уточняющий вопрос тот ответил, что автору не стоит настолько близко контактировать с Кэлвином.

«И тут он рассказал, что всякий раз, когда самка жирафа писает, Кэлвин стоит сзади и слизывает ее мочу. А самка как раз только что закончила писать», — раздосадованно написал автор.

Другие пользователи в комментариях уточнили, что жирафы действительно так делают. Суть этого ритуала в том, чтобы проверить наличие в моче феромонов, необходимых для овуляции. Автор же отметил, что теперь будет избегать близости с Кэлвином.

Ранее сотрудники британского зоопарка научили самку жирафа пользоваться ингалятором. Животное долгое время страдало от заложенности носа. Сначала ее лечили стероидами, однако со временем они перестали помогать.