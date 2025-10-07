Бывший СССР
Марочко рассказал о вклинивании в оборону ВСУ у Кузьминовки

Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ у Кузьминовки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) вклинились в оборону украинских войск близ Кузьминовки на 500 метров. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«ВС РФ на 500 метров вклинились в глубину обороны противника северо-западнее населенного пункта Кузьминовка», — рассказал Марочко.

По его словам, вклинивание произошло в результате активных боестолкновений. Кузьминовка находится на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Марочко сообщил, что российские военные продвинулись более чем на один километр южнее населенного пункта Хатнее в Харьковской области. Кроме того, он отметил, что в Волчанске российские войска смогли расширить зону контроля в районе реки Волчья.

