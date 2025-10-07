В мессенджере MAX появился новый сервис

В мессенджере MAX стал доступен сервис для подписания документов

Пользователям мессенджера MAX стал доступен новый сервис. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе платформы.

В MAX появился чат-бот «Госключ», с помощью которого можно подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы электронной подписью. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо обновить мессенджер до последней версии. Отмечается, что новый сервис доступен россиянам, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и сертификат электронной подписи.

Для подписания документов нужно найти чат-бот «Госключ» в поиске мессенджера и подтвердить профиль для первого использования бота с помощью «Госуслуг». Затем следует загрузить необходимые документы, после чего выбрать тип электронной подписи и подтвердить подписание. Подписанные документы будут храниться в MAX.

25 августа стало известно, что MAX завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ». Уточнялось, что нововведение позволит россиянам подписывать различные документы через мессенджер.

Перед этим сообщалось, что аудитория MAX превысила 30 миллионов пользователей. Как рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко, ежедневно в мессенджере совершается более 15 миллионов звонков.