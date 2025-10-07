Момент расправы над прохожим около станции МЦД в Москве попал на видео

В сети появилось видео с моментом расправы над мужчиной около станции МЦД «Волоколамская» в Москве. Запись опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как подозреваемый поджидает свою жертву на улице. Когда мужчина выходит из МЦД, молодой человек бросается на него, избивает и ударяет ножом в шею. Пострадавший смог отойти в сторону, однако спасти его не удалось.

22-летнего подозреваемого уже задержали. Он доехал до Тулы, однако там сам пошел в правоохранительные органы. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.