Силовые структуры
09:29, 7 октября 2025Силовые структуры

Москвича внесли в реестр террористов и объявили в розыск

Москвича Мартина внесли в реестр террористов и объявили в розыск
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Жителя Москвы Габриэля Мартина внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом следует с сайта ведомства.

37-летний мужчина числится под 10363 номером.

По данным РИА Новости, поводом стало уголовное дело, которое в отношении Мартина возбудили 2 июня. Ему вменяют участие в деятельности террористической организации. Мужчине удалось сбежать из страны, потому обвинение ему было предъявлено заочно, его также объявили в международный розыск. Фигуранту грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что осужденного в Москве вымогателя уличили в содействии терроризму.

