Москвичам посоветовали готовиться к непредсказуемому

Синоптик Вильфанд: Погода в столице в октябре будет непредсказуемой

Осень в столице обещает быть нестабильной. Таким прогнозом с москвичами в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что отопительный сезон стартовал на 10 дней раньше обычного, в начале сентября была теплая погода, но затем резко похолодало. Погода характеризуется изменчивостью, что совпадает с общим климатическим трендом этого года.

Однако до четверга, 9 октября, сюрпризов ждать не стоит — в дневное время ожидается 12-14 градусов с кратковременными дождями, а ночью 8-9 градусов. Также прогнозируется облачность, солнечных дней пока не предвидится. Согласно оценке Гидрометцентра, дожди будут идти на протяжении всей недели. Далее температура понизится до 10-11 градусов днем и 5-6 ночью. По слова синоптика, в выходные на следующей неделе, 18 и 19 октября, осадков не ожидается.

Однако на конец осени Вильфанд пока не дает прогнозов, отмечая высокую непредсказуемость погоды. Синоптик Татьяна Позднякова ранее предположила, что в конце месяца в столице может выпасть снег.