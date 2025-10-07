Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 7 октября 2025Экономика

Москвичам посоветовали готовиться к непредсказуемому

Синоптик Вильфанд: Погода в столице в октябре будет непредсказуемой
Мария Черкасова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Осень в столице обещает быть нестабильной. Таким прогнозом с москвичами в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что отопительный сезон стартовал на 10 дней раньше обычного, в начале сентября была теплая погода, но затем резко похолодало. Погода характеризуется изменчивостью, что совпадает с общим климатическим трендом этого года.

Однако до четверга, 9 октября, сюрпризов ждать не стоит — в дневное время ожидается 12-14 градусов с кратковременными дождями, а ночью 8-9 градусов. Также прогнозируется облачность, солнечных дней пока не предвидится. Согласно оценке Гидрометцентра, дожди будут идти на протяжении всей недели. Далее температура понизится до 10-11 градусов днем и 5-6 ночью. По слова синоптика, в выходные на следующей неделе, 18 и 19 октября, осадков не ожидается.

Однако на конец осени Вильфанд пока не дает прогнозов, отмечая высокую непредсказуемость погоды. Синоптик Татьяна Позднякова ранее предположила, что в конце месяца в столице может выпасть снег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Россияне лишились дня отпуска в Турции по вине авиакомпании

    Пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

    Конюхов предложил Билану поехать к пингвинам

    Японскую угрозу для США оценили

    В правительстве попросили не ждать всеобщего перехода на четырехдневку

    Сбер запустил депозиты в индийских рупиях. Чем они выгоднее других валют?

    Реклама

    Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках

    Противник СВО призвал поджечь здание российской прокуратуры

    Мотивы Трампа добиться перемирия в Газе раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости