Москвичам назвали срок первого снегопада

Синоптик Позднякова: Первый снег может выпасть в Москве в конце октября
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, все прогнозные модели указывают на то, что вероятность первого снегопада 30-31 октября велика. «Собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — отметила Позднякова.

Ранее специалисты рассказали, что москвичей ожидает дождливый октябрь. Согласно прогнозам, осадки продлятся практически весь месяц, при этом большая их часть придется на вторую половину.

