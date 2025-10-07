Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 7 октября 2025Россия

Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках

Shot: Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках для 11-месячного ребенка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freepik / Freepik

Жительница Москвы нашла занозу в купленных подгузниках для 11-месячного ребенка. Щепка впилась в ягодицы мальчика. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

Горожанка отметила, что купила подгузники-трусики MANU в магазине «Детский мир», расположенном на Волгоградском проспекте. Когда сняли памперс, мама обнаружила на теле ребенка 1-сантиметровую занозу.

Мать предположила, что заноза могла попасть в тело младенца из памперсов — при прощупывании товара, по словам девушки, она заметила остатки щепок.

Родители обратились в травмпункт, где хирург извлек занозу из ягодицы малыша. Врачи посоветовали всегда прощупывать каждый подгузник перед использованием, а не только осматривать его визуально.

Ранее сообщалось, что в Апатитах Мурманской области 20-летняя мать жестоко избила 11-месячного сына из-за нежелания менять ему подгузник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Названы самые болезненные для Украины цели ударов ВС России

    Озвучены версии бесследного исчезновения российской семьи в тайге

    Армия России заняла населенный пункт под Донецком

    Россиянин пообщался с СБУ и получил десять лет колонии

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Российский штурмовик решил вернуться на СВО после ранения для эвакуации солдат с поля боя

    Россиянам напомнили о порядке получения 13-й зарплаты

    Россияне лишились дня отпуска в Турции по вине авиакомпании

    Пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости