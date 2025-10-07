Мужчин предупредили о риске застревания во время секса

Сексолог Валери Тассо предупредила, что мужчины могут застрять в партнерше во время секса. Ее слова приводит издание La Prensa Grafica.

Как пояснила Тассо, в некоторых случаях во время полового акта мышцы влагалища сжимают пенис гораздо сильнее обычного, из-за чего партнер не может его извлечь. В результате, по ее словам, женщинам приходится ждать мышечной релаксации, а мужчинам — когда пропадет эрекция.

Специалистка отметила, что в этом случае на разъединение партнеров обычно уходит всего несколько минут. В это время не стоит предпринимать попыток освободиться, так как из-за этого повышается риск травм как у мужчин, так и у женщин. Вместо этого лучше сохранять спокойствие, глубоко дышать и просто ждать естественной реакции организма, заключила Тассо.

