Мужчин призвали добавить в меню один овощ для профилактики распространенного вида рака

Уролог Альмонте: Помидоры снижают риск развития рака простаты

Уролог Гарольд Альмонте заявил, что мужчинам для профилактики рака простаты необходимо добавить в рацион помидоры. Его слова приводит издание El Periodico de España.

Как отметил Альмонте, для профилактики любых проблем со здоровьем необходимо придерживаться диеты, которая подразумевает употребление цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и оливкового масла. При этом для профилактики распространенного среди мужчин вида рака он призвал обязательно включить в меню помидоры, содержащие антиоксидант ликопин.

«Ликопин — это натуральный пигмент, который придает томатам красный цвет. Несколько исследований показали, что диета, богатая ликопином, снижает риск развития рака простаты», — пояснил врач. Кроме того, он посоветовал регулярно после 50 лет сдавать анализ на простатический специфический антиген и обращаться к специалисту для выполнения пальцевого ректального исследования.

