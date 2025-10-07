Забота о себе
10:32, 7 октября 2025Забота о себе

Мужчин призвали добавить в меню один овощ для профилактики распространенного вида рака

Уролог Альмонте: Помидоры снижают риск развития рака простаты
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KarepaStock / Shutterstock / Fotodom

Уролог Гарольд Альмонте заявил, что мужчинам для профилактики рака простаты необходимо добавить в рацион помидоры. Его слова приводит издание El Periodico de España.

Как отметил Альмонте, для профилактики любых проблем со здоровьем необходимо придерживаться диеты, которая подразумевает употребление цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и оливкового масла. При этом для профилактики распространенного среди мужчин вида рака он призвал обязательно включить в меню помидоры, содержащие антиоксидант ликопин.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

«Ликопин — это натуральный пигмент, который придает томатам красный цвет. Несколько исследований показали, что диета, богатая ликопином, снижает риск развития рака простаты», — пояснил врач. Кроме того, он посоветовал регулярно после 50 лет сдавать анализ на простатический специфический антиген и обращаться к специалисту для выполнения пальцевого ректального исследования.

Ранее диетолог Нурия Дианова предупредила о преждевременном старении из-за некоторых продуктов. Так, она порекомендовала отказаться от сахара и алкоголя.

