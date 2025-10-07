Мужчина по ошибке получил 330 зарплат в одном месяце, уволился и оставил деньги себе

В Чили работник по ошибке получил 330 месячных зарплат и не вернул их

В Чили офисный работник оставил себе 330 месячных зарплат, которые ему выплатили случайно. Об этом пишет газета Diario AS.

В мае 2022 года мужчина, работающий в пищевой компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, получил 165 миллионов чилийских песо (14 миллионов рублей). Это оказалось бухгалтерской ошибкой: его обычная зарплата составляла в сотни раз меньше — 500 тысяч песо (43 тысячи рублей).

Сначала работник пообещал вернуть лишние деньги, однако вскоре исчез на три дня, а затем и вовсе уволился. Компания подала на него в суд, обвинив в краже, но судья отклонил их иск. Он объяснил, что в случае бывшего работника речь идет об излишнем взыскании. Его дело будут рассматривать в гражданском, а не уголовном суде.

