Риелтор отсудил у фирмы компенсацию за недостаточно представительный рабочий стол

В Великобритании риелтор получил компенсацию от фирмы за неподходящий стол

В Великобритании опытный риелтор отсудил у фирмы 21,4 тысячи фунтов стерлингов (примерно 2,5 миллиона рублей) за недостаточно представительный рабочий стол. Об этом сообщает Daily Mail.

53-летний Николас Уокер выиграл суд против руководства компании Robsons Estate Agents в Хартфордшире после спора о рабочем месте. Риелтор уволился и отсудил компенсацию после того, как ему выделили «средний» стол в офисе вместо «заднего», который традиционно занимает менеджер.

Судья по трудовым спорам Аку Рейндорф постановила, что предоставление старшему сотруднику неподходящего стола, который, по его мнению, не соответствует его статусу, нарушает трудовое законодательство. «С точки зрения Уокера, знание, что мистер Гудер сидит за задним столом, а он будет сидеть за средним столом, означало, что он становится помощником менеджера», — отметила судья.

Директор по продажам Дэниел Янг не понимал, почему так важно, где стоит стол, и в ходе конфликта заявил, что не может поверить, что «гребаный 53-летний мужчина» устраивает скандал из-за рабочего места. После угрозы увольнением Янг ответил «ну тогда уходи» и проводил Уокера к столу, чтобы он написал заявление.

Два дня спустя Уокер попытался отозвать свое заявление, но руководство проигнорировало его запрос, вместо этого ускорив процесс увольнения с выплатой компенсации. Иск о возрастной дискриминации был отклонен судом.

