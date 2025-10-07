Забота о себе
02:01, 7 октября 2025Забота о себе

Мужчинам и женщинам предложили перед полетом заняться сексом или мастурбацией

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Creativeart / Freepik

Сексолог Келли Корреа предложила мужчинам и женщинам, которые боятся летать, заняться перед рейсом сексом или мастурбацией. Об она рассказала изданию Metropoles.

«Секс — это не только удовольствие, но и здоровье. Он помогает снизить страх и тревогу перед полетом. Я видела, как многие пары отмечали успокаивающий эффект секса», — пояснила Корреа. Мастурбация, по ее словам, станет оптимальным вариантом для одиноких людей.

Дело в том, что во время оргазма вырабатываются гормоны, способствующие расслаблению, объяснила специалистка. Кроме того, после самоудовлетворения и полового акта исчезает напряжение в мышцах, выравниваются сердечный ритм и дыхание. В результате человек получит такой же эффект, как если бы он принял перед полетом успокоительное средство.

